Lideradas por bitcoin, criptomoedas têm 6ª semana seguida de fluxo positivo

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NOVA YORK (Reuters) – Os produtos e fundos de investimento em criptomoedas registraram entradas de recursos pela sexta semana consecutiva, com os investidores vendo os recentes desafios regulatórios no setor como oportunidades de compra, segundo dados da CoinShares divulgados nesta segunda-feira.

Os fluxos de entrada para o setor atingiram 95 milhões de dólares na semana passada, liderados por investimentos de 50,2 milhões em bitcoin, de acordo com dados da CoinShares de 24 de setembro. Nas últimas seis semanas, os fluxos de capital para ativos de moedas digitais chegaram a 320 milhões de dólares. Para 2021, os ingressos somam 6 bilhões de dólares.

O bitcoin suportou o impacto do sentimento negativo dos investidores nos últimos dois trimestres. Os ingressos da semana passada foram apenas a quarta semana de fluxo positivo das últimas 17. Até agora neste ano, os ingressos em bitcoin permaneceram robustos em 4,3 bilhões de dólares.

Na sexta-feira, os reguladores da China intensificaram a repressão às criptomoedas com uma proibição geral de todas as transações com moedas digitais e mineração. A decisão atingiu o bitcoin e outras criptomoedas importantes e pressionou ações relacionadas ao setor.

Mas analistas disseram que os investidores parecem ter ignorado a notícia nesta segunda-feira. “Mais uma vez, estamos vendo alguma resiliência real no bitcoin, que em um estágio estava chegando a 40.000 dólares”, disse Craig Erlam, analista de mercado sênior da Oanda, em Londres. O bitcoin caiu 0,2%, a 43.108 dólares.

O provedor de dados Blockchain Glassnode, em sua última nota de pesquisa na segunda-feira, apontou que as transações atuais em bitcoin estão em 175.000 e 200.000 por dia, “que são semelhantes aos níveis vistos no mercado de 2018”.

Os dados da CoinShares também mostraram que os produtos ether tiveram a segunda maior entrada de recursos na semana passada, com 29 milhões de dólares.

O ether, na segunda-feira, caiu 2,1%, para 3.000,88 dólares.

Os ativos sob gestão da Grayscale e da Coinshares, as duas maiores administradoras de ativos digitais, caíram na semana passada para 38,016 bilhões e 3,671 bilhões de dólares, respectivamente, pressionados pelo recuo nos preços das moedas após as notícias sobre regulamentações da China na sexta-feira.

