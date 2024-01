Liderada por Zverev, Alemanha vence Polônia e é campeã da United Cup

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/01/2024 - 13:25 Para compartilhar:

Alexander Zverev venceu neste domingo (7) os dois pontos decisivos para a Alemanha contra a Polônia na final da United Cup, uma competição mista por equipes que serve de preparação para o Aberto da Austrália.

Zverev, número 7 do mundo, manteve sua equipe com vida na decisão ao derrotar Hubert Hurkacz em três sets muito equilibrados, com parciais de 6-7 (3/7), 7-6 (8/6) e 6-4, depois de salvar dois match points.

Depois, ao lado de Laura Siegemund, conseguiu o ponto decisivo nas duplas mistas contra a equipe formada por Iga Swiatek e Hurkacz, fechando o jogo em 2 sets a 1 (6-4, 5-7 e 10-4).

Swiatek, líder do ranking da WTA, tinha aberto o placar para a Polônia ao bater por 2 sets a 0 (6-3 e 6-0) Angelique Kerber, de volta às quadras aos 35 anos depois de ter sido mãe em fevereiro do ano passado.

“Faltaram poucos milímetros para que vocês ganhassem”, reconheceu Zverev após a partida, dirigindo-se aos poloneses.

