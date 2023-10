Líder Vitória defende vantagem, enquanto Guarani faz duelo direto por G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 8:00 Para compartilhar:

Dois jogos muito importantes acontecem, nesta sexta-feira, na sequência da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O líder Vitória entrará em campo para manter sua vantagem, enquanto Guarani e Mirassol fazem duelo estadual de olho no G-4, zona de acesso à elite.

Líder isolado com 61 pontos, o Vitória abre a noite, às 19h, ao visitar o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA), em busca de sua segunda vitória seguida, já que na última rodada venceu o Guarani por 2 a 0, em Salvador (BA). O adversário maranhense tem 36 pontos e aposta no fator casa para vencer após três rodadas e seguir com certa vantagem da zona de rebaixamento.

Mirassol e Guarani fazem o duelo estadual no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 21h30. Após a derrota para o líder Vitória, o Guarani permaneceu com 54 pontos e deixou o G-4, mas segue colado nos adversários. Aliás, trata-se de um confronto direto pelo acesso, uma vez que o Mirassol tem 52 pontos. Os mandantes chegam motivados após quatro vitórias consecutivas.

Sport, com 56 pontos no G-4, e Chapecoense, com 33 na zona de rebaixamento, também se enfrentariam às 21h30 na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Entretanto, o voo que levaria o time catarinense até Guarulhos (SP) não conseguiu pousar em Chapecó (SC) por conta das condições climáticas. A delegação iria até São Paulo e depois iria para a capital pernambucana.

Assim, a delegação, que já estava no aeroporto, retornou para a Arena Condá e o clube pediu o adiamento da partida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode confirmar o jogo para a próxima segunda-feira, no mesmo local e horário.

A rodada seguirá até segunda-feira, com direito a mais dois duelos paulistas: Botafogo x Novorizontino, no sábado, e Ponte Preta x Ituano, na segunda. Juventude e Criciúma, que brigam pelo acesso, também entram em campo no sábado.

CONFIRA OS JOGOS DA 33ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

19h

Sampaio Corrêa-MA x Vitória

21h30

Mirassol x Guarani

SÁBADO

17h

CRB x Criciúma

Botafogo x Novorizontino

18h





Juventude x Londrina

DOMINGO

18h

Avaí x Ceará

SEGUNDA-FEIRA

20h

Ponte Preta x Ituano

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias