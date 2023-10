Líder trabalhista promete ‘uma década de renovação nacional’ no Reino Unido

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2023 - 16:16 Compartilhe

O líder trabalhista britânico, Keir Starmer, da oposição, prometeu, nesta terça-feira (10), uma “década de renovação nacional”, projetando-se para uma possível vitória de seu partido nas próximas eleições legislativas, para “curar” o país das “feridas” sofridas por treze anos dos conservadores no poder.

“Vamos dar ao povo britânico o governo que ele merece, deixemos para trás o declínio interminável dos Tories (Partido Conservador), com uma década de renovação nacional”, disse Starmer em Liverpool, no norte da Inglaterra, em seu discurso durante o congresso anual do Partido Trabalhista.

“O que está quebrado pode ser consertado, e o que foi destruído pode ser reconstruído”, acrescentou Starmer do púlpito.

Criticando as medidas do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, o líder trabalhista prometeu “acelerar” em “nossa missão climática” e, em relação à habitação, construir “novas cidades”.

Starmer tornou-se o grande favorito para ocupar o cargo de premiê nas eleições legislativas que devem ser agendadas para antes de janeiro de 2025.

– Incidente antes do discurso –

A subida de Starmer ao palanque foi interrompida por um manifestante que gritou que “a verdadeira democracia é liderada pelos cidadãos”, antes de jogar glitter no político.

“Se você acha que isso me incomoda, não me conhece”, disse o líder da oposição, tentando tirar os pedaços de papel de sua jaqueta, acabando por tirar a peça de roupa antes de seu discurso.

“Por sorte ele fez isso comigo, já que o vestido da minha esposa é realmente bonito”, brincou.

“Protestos ou poder, é por isso que mudamos nosso partido”, acrescentou após o incidente.

Os trabalhistas lideram amplamente as intenções de voto nas pesquisas, com mais de vinte pontos de vantagem em relação aos conservadores, que atualmente estão no poder.

Durante seu congresso na semana passada, os conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak não conseguiram reverter a tendência, minados por divisões.

Há meses, os trabalhistas tentam apresentar uma alternativa confiável e Starmer, de 61 anos, deu uma guinada para o centro, distanciando-se do ex-líder Jeremy Corbyn, com posições muito mais à esquerda, com quem o partido sofreu uma de suas piores derrotas eleitorais em 2019.

O Partido Trabalhista “mudou” e “já não é mais o partido da contestação”, mas está “a serviço” do país.

“As pessoas vêm até nós porque somos aqueles que podem curar suas feridas” e os “construtores” de um novo Reino Unido, afirmou Starmer, que assumiu a liderança do partido em 2020.

– Programa eleitoral –

Desde domingo, os líderes trabalhistas têm vazado algumas informações de seu próximo programa eleitoral, como medidas para fortalecer os direitos dos trabalhadores e um plano de 1,5 bilhão de libras (1,8 bilhão de dólares ou 9,1 bilhões de reais) para o serviço nacional de saúde, o NHS, em crise após anos de austeridade.





Os trabalhistas também planejam encerrar o projeto do governo conservador, que está bloqueado pela justiça, de deportar para Ruanda imigrantes que chegaram de forma irregular ao Reino Unido.

“Ele tem uma missão difícil, teve que reformar o partido (…). Ele não é tão grandioso quanto os líderes anteriores, mas acho que é razoável”, disse Henry Pearl, militante do partido de 27 anos, que viajou de Londres para Liverpool nesta terça-feira.

“O maior rival do Partido Trabalhista nas próximas eleições não são mais os conservadores. As pessoas acham que a situação é tão crítica que nenhum de nós pode consertá-la”, afirmou Wes Streeting, uma figura importante do partido encarregada de questões de saúde.

