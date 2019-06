Líder, seleção feminina supera belgas e vence a 7ª seguida na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou mais uma vitória na Liga das Nações. Já classificada às finais e na liderança do torneio, a equipe superou nesta quarta-feira a Bélgica por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/15 e 25/18, em Ancara, no seu penúltimo compromisso nesta etapa da competição.

A vitória desta quarta foi a sétima consecutiva e a 11ª da seleção brasileira em 14 duelos na Liga das Nações, mantendo a equipe na liderança, com 34 pontos. As outras cinco seleções que vão disputar as finais já estão definidas e vão ser China, anfitriã da disputa em Nanquim, Estados Unidos, Itália, Turquia e Polônia, que se classificou nesta quarta-feira.

Diante da Bélgica, o técnico José Roberto Guimarães escalou o Brasil com Macris, Natália, Bia, Mara, Ana Paula Borgo e Gabi, além da líbero Leia. Depois, ele promoveu as entradas de Mayani, que foi titular no terceiro set, na vaga de Mara, além de Amanda, Lorene, Roberta, Lara, Tainara e Natinha.

Ana Paula Borgo foi a principal pontuadora do Brasil com 14 acertos, um a mais do que Gabi. Já os destaques da Bélgica, ambas com 11 pontos, foram Celine Van Gestel e Kaja Grobelna.

A seleção belga entrou em quadra ainda com chances de classificação às finais e impôs muita dificuldade ao Brasil no primeiro set. A equipe dirigida por Zé Roberto até chegou a abrir 14 a 11, mas não conseguiu deslanchar, fechando a parcial em 25 a 23 graças a um ace de Amanda.

No segundo set, o Brasil se impôs. Fez 8 a 4 e 12 a 6, quando levou quatro pontos seguidos. Mas ficou nisso, com a seleção triunfando por 25 a 15 com facilidade. O cenário se repetiu no terceiro set, com a seleção chegando a abrir 13 a 8. Zé Roberto aproveitou para mexer no time, a Bélgica esboçou uma reação, mas a seleção conseguiu fazer 25 a 18, fechando a partida em 3 a 0.

A seleção encerrará a sua participação nesta etapa da Liga das Nações na quinta-feira, a partir das 13 horas (de Brasília), quando vai encarar a Turquia. Depois, então, seguirá para Nanquim, onde serão disputadas as finais entre 3 e 7 de julho.