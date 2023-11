Líder republicano no Senado dos EUA, McConnell expressa apoio à proposta para adiar shutdown

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 10:59 Para compartilhar:

O líder da minoria republicana no Senado dos EUA, Mitch McConnell, expressou apoio na segunda-feira (13) à proposta do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, para estender o financiamento ao governo do presidente Joe Biden até o começo do próximo ano, temporariamente evitando um shutdown.

A proposta de Johnson mantém o financiamento nos níveis atuais para algumas agências federais até meados de janeiro e para outras, incluindo o Departamento de Defesa, até o início de fevereiro.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, declarou, por sua vez, estar satisfeito que a proposta de Johnson exclua “profundos cortes de gastos” sobre os quais o Partido Democrata fez alertas.

A proposta poderá ser votada na Câmara nesta terça-feira, 14, mas é incerto que consiga garantir aprovação. Vários republicanos se opõem ao plano, com o argumento de que não traz provisões sobre segurança na fronteira nem contempla cortes de gastos imediatos. Fonte: Dow Jones Newswires.

