Líder Real Madrid vence clássico contra o Atlético

O Real Madrid, campeão no início do ano da Supercopa da Espanha e que assumiu a liderança da Liga espanhola na semana passada, segue vivendo grande momento na temporada, consolidando o primeiro lugar no Campeonato Espanhol ao vencer o clássico contra o Atlético de Madrid por 1 a 0, neste sábado.

Em jogo válido pela 22ª rodada, o gol do francês Karim Benzema aos 10 minutos do segundo tempo, após ótima jogada de Vinicius Junior e assistência de Ferland Mendy, valeu os três pontos para o clube merengue.

No primeiro tempo, o Real Madrid criou poucas chances de gol. O técnico Zinedine Zidane optou por colocar em campo Vinicius e Lucas Vázquez no lugar de Isco e Toni Kroos no intervalo para ganhar velocidade e criatividade.

Deu certo, já que o jovem brasileiro de 19 anos foi o responsável pelo início da jogada do gol, lançando com um passe preciso pela ponta esquerda Mendy, que cruzou na medida para Benzema balançar as redes.

Com a vitória, o Real Madrid se consolidou na liderança da Liga, com seis pontos de vantagem sobre o Barcelona, que recebe no domingo o Levante (13º).

O Atlético de Madrid se mantém na quinta colocação, a 13 pontos de distância do Real, e segue fora da zona de classificação para a próxima Champions.

— Programação e resultados da 22ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sábado:

Granada – Espanyol 2 – 1

Real Madrid – Atlético de Madrid 1 – 0

Mallorca – Valladolid

(17h00) Valencia – Celta Vigo

– Domingo:

(08h00) Leganés – Real Sociedad

(10h00) Eibar – Betis

(12h00) Athletic Bilbao – Getafe

(14h30) Villarreal – Osasuna

Sevilla – Alavés

(17h00) Barcelona – Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 22 14 7 1 40 13 27

2. Barcelona 43 21 13 4 4 50 25 25

3. Sevilla 38 21 11 5 5 27 20 7

4. Getafe 36 21 10 6 5 30 20 10

5. Atlético de Madrid 36 22 9 9 4 22 15 7

6. Real Sociedad 34 21 10 4 7 36 28 8

7. Valencia 34 21 9 7 5 32 29 3

8. Villarreal 31 21 9 4 8 36 29 7

9. Athletic Bilbao 31 21 7 10 4 22 15 7

10. Granada 30 22 9 3 10 27 29 -2

11. Osasuna 28 21 6 10 5 28 25 3

12. Betis 27 21 7 6 8 29 33 -4

13. Levante 26 21 8 2 11 26 32 -6

14. Alavés 23 21 6 5 10 22 31 -9

15. Eibar 23 21 6 5 10 20 29 -9

16. Valladolid 22 21 4 10 7 17 24 -7

17. Mallorca 18 21 5 3 13 22 37 -15

18. Celta Vigo 17 21 3 8 10 17 30 -13

19. Leganés 15 21 3 6 12 16 33 -17

20. Espanyol 15 22 3 6 13 18 40 -22

