Líder Real Madrid empata, e Atlético é derrotado pelo lanterna no Espanhol

Jogando em casa, o líder Real Madrid ficou no empate sem gols com o Villareal neste sábado, enquanto o atual campeão Atlético de Madri foi derrotado pelo agora ex-lanterna Alavés, na 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

No duelo que encerrou a série de jogos do dia, em pleno Santiago Bernabéu e com Vinícius Jr e Rodrygo começando entre os titulares, o Real Madrid desperdiçou a chance de ampliar a vantagem na liderança diante de um adversário que soube se fechar na defesa e ainda deu trabalho ao goleiro Courtois, mantendo o placar no 0 a 0.

Mais cedo, o Atlético sofreu a primeira derrota na competição justamente para o lanterna Alavés, que atuando diante de sua torcida marcou logo nos primeiros minutos através de Victor Languardia (aos 4), dando assim aos anfitriões seus primeiros três pontos nesta edição do torneio.

Com os resultados deste sábado, o Real Madrid lidera com 17 pontos, três a mais que o segundo colocado Sevilla, que bateu o Espanyol (14º) por 2 a 0 , e o agora terceiro Atlético, que tem saldo de gols inferior aos sevilhanos.

No domingo o destaque é o confronto entre o Barcelona (8º) e o Levante (17º).

— Jogos e resultados da 7ª rodada do Campeonato Espanhol:

Alavés – Atlético de Madrid 1 – 0

Valencia – Athletic Bilbao 1 – 1

Sevilla – Espanyol 2 – 0

Real Madrid – Villarreal 0 – 0

– Domingo:

(09h00) Mallorca – Osasuna

(11h15) Barcelona – Levante







(13h30) Rayo Vallecano – Cádiz

Real Sociedad – Elche

(16h00) Betis – Getafe

– Segunda-feira:

(16h00) Celta Vigo – Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 17 7 5 2 0 21 8 13

2. Sevilla 14 6 4 2 0 10 2 8

3. Atlético de Madrid 14 7 4 2 1 9 6 3

4. Real Sociedad 13 6 4 1 1 9 6 3

5. Valencia 11 7 3 2 2 12 8 4

6. Rayo Vallecano 10 6 3 1 2 10 6 4

7. Athletic Bilbao 10 7 2 4 1 6 4 2

8. Barcelona 9 5 2 3 0 8 5 3

9. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

10. Villarreal 8 6 1 5 0 6 3 3

11. Osasuna 8 6 2 2 2 7 9 -2

12. Mallorca 8 6 2 2 2 4 9 -5

13. Cádiz 6 6 1 3 2 6 8 -2

14. Elche 6 6 1 3 2 4 7 -3

. Espanyol 6 7 1 3 3 4 7 -3

16. Levante 4 6 0 4 2 6 9 -3

17. Celta Vigo 4 6 1 1 4 6 10 -4

18. Granada 3 6 0 3 3 5 11 -6

19. Alavés 3 6 1 0 5 2 11 -9

20. Getafe 0 6 0 0 6 2 10 -8

