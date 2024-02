Líder Real Madrid empata com Rayo Vallecano no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/02/2024 - 17:06 Para compartilhar:

O Real Madrid não passou de um empate fora de casa com o Rayo Vallecano em 1 a 1 neste domingo (18), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, e deixou escapar dois pontos que o colocariam ainda mais confortável na liderança da tabela.

Joselu abriu o placar para o time merengue logo aos três minutos, mas Raúl de Tomás empatou de pênalti ainda no primeiro tempo (27′) para os anfitriões, que tiveram a estreia do técnico Iñigo Pérez.

Nos acréscimos, o Real Madrid ainda teve a expulsão do lateral Dani Carvajal (90’+5), que recebeu dois cartões amarelos por reclamação.

Depois de duas derrotas consecutivas, o Rayo voltou a somar pontos no campeonato, enquanto o Real Madrid é o líder com seis pontos de vantagem sobre o Girona, que fecha a rodada segunda-feira visitando o Athletic Bilbao.

“É um empate com sabor de vitória”, disse Raúl de Tomás à plataforma DAZN depois da partida.

O time merengue começou com muita intensidade, dominando e chegando com facilidade à área do goleiro Stole Dimitrievski, aproveitando os espaços deixados na defesa pela marcação alta do Rayo.

O domínio do Real Madrid se confirmou com o gol cedo de Joselu, em um rápido contra-ataque que terminou com um passe da direita de Federico Valverde que encontrou o atacante espanhol na área para marcar.

O lance ainda foi analisado pelo VAR por um possível impedimento, mas o gol acabou validado.

O domínio madridista continuou no primeiro tempo, até a arbitragem flagrar um toque de mão de Eduardo Camavinga dentro da área e Raúl de Tomas deixar tudo igual em cobrança de pênalti.

O empate animou os dos da casa, que pressionaram pela virada até o intervalo, enquanto o Real Madrid tinha dificuldades para se reorganizar depois de sofrer o gol.

O panorama do jogo mudou no segundo tempo, com o time merengue conseguindo se livrar da pressão alta do Rayo, que ainda assim dificultava a circulação do meio-campo madridista.

A entrada de Toni Kross no lugar de Camavinga (69′) permitiu ao Real Madrid ficar mais com a bola, enquanto o Rayo passou a apostar nos lançamentos longos.

A última chance da partida veio em um chute de Carvajal que parou na defesa de Dimitrievski (90’+4), pouco antes de o lateral merengue ser expulso ao receber dois cartões amarelos por reclamação.

“Ficamos com um ponto que hoje não nos deixa felizes, mas para o futuro pode ser positivo”, disse após a partida o técnico do Real Madrid, Carlo Acelotti.

Também neste domingo, a Real Sociedad (6ª) bateu o Mallorca (16º) fora de casa por 2 a 1, com um gol nos acréscimos de Mikel Merino (90’+3).

Antes, os anfitriões saíram na frente com um chute no canto de Antonio Sánchez (4′), mas o japonês Take Kubo empatou pouco antes do intervalo (38′).

Em outro jogo do dia, Granada (19º) e Almería (20º) empataram em 1 a 1.





— Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Villarreal – Getafe 1 – 1

– Sábado:

Atlético de Madrid – Las Palmas 5 – 0

Osasuna – Cádiz 2 – 0

Celta Vigo – Barcelona 1 – 2

Valencia – Sevilla 0 – 0

– Domingo:

Rayo Vallecano – Real Madrid 1 – 1

Granada – Almería 1 – 1

Mallorca – Real Sociedad 1 – 2





(17h00) Betis – Alavés

– Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao – Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 62 25 19 5 1 53 16 37

2. Girona 56 24 17 5 2 52 29 23

3. Barcelona 54 25 16 6 3 52 34 18

4. Atlético de Madrid 51 25 16 3 6 50 26 24

5. Athletic Bilbao 46 24 13 7 4 42 21 21

6. Real Sociedad 40 25 10 10 5 34 23 11

7. Betis 38 24 9 11 4 28 25 3

8. Valencia 36 25 10 6 9 29 29 0

9. Las Palmas 35 25 10 5 10 25 25 0

10. Getafe 34 25 8 10 7 33 34 -1

11. Osasuna 32 25 9 5 11 29 36 -7

12. Alavés 27 24 7 6 11 24 31 -7

13. Villarreal 26 25 6 8 11 35 47 -12

14. Rayo Vallecano 25 25 5 10 10 22 33 -11

15. Sevilla 24 25 5 9 11 30 37 -7

16. Mallorca 23 25 4 11 10 22 33 -11

17. Celta Vigo 20 25 4 8 13 27 37 -10

18. Cádiz 17 25 2 11 12 15 35 -20

19. Granada 14 25 2 8 15 27 49 -22

20. Almería 8 25 0 8 17 23 52 -29

gr/dam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias