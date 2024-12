Líder PSG volta a empatar; Lille vence Brest e sobe ao pódio da Ligue 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2024 - 20:10 Para compartilhar:

Assim como havia acontecido na semana passada contra o Nantes, o Paris Saint-Germain voltou a perder dois pontos na visita ao Auxerre (8º) com um empate em 0 a 0 nesta sexta-feira (6) pela 14ª rodada da Ligue 1.

O PSG continua, porém, na liderança do Campeonato Francês com oito pontos de vantagem sobre Olympique de Marselha e Monaco, que disputam suas respectivas partidas no domingo e no sábado.

O Lille também ficou oito pontos atrás do líder após a vitória em casa nesta sexta-feira sobre o Brest (3-1) com dois gols do atacante canadense Jonathan David.

Apesar das inúmeras oportunidades e do amplo domínio da posse de bola por parte da equipe parisiense (75%), o placar não se mexeu no estádio do recém-promovido Auxerre.

Um resultado nada animador antes da volta da Liga dos Campeões com a visita dos parisienses ao Salzburg, e que evidenciou as dificuldades que a equipe do técnico Luis Enrique tem para marcar gols, mesmo no campeonato nacional.

Tudo isso em meio de supostas tensões no vestiário parisiense entre o treinador espanhol e alguns dos seus jogadores.

Contra o Nantes, o ex-atacante do Barcelona, Ousmane Dembélé, cuja relação com Luis Enrique não atravessa o melhor momento, assistiu ao início do jogo no banco.

O jogador da seleção francesa, suspenso para o jogo de terça-feira, na Áustria, devido à expulsão contra o Bayern de Munique, não contribuiu como o esperado para a melhoria da sua equipe quando entrou em campo faltando 30 minutos para o fim.

Na baliza, o italiano Gianluigi Donnarumma voltou após o russo Matvey Safonov ter assumido seu lugar em Munique.

– Jonathan David brilha –

No duelo desta sexta-feira entre equipes da ‘Champions’ da Ligue 1, o Lille derrotou o Brest (3-1) com dois gols do atacante canadense Jonathan David.

Com esta vitória no estádio Pierre-Mauroy, o Lille emendou o 14º jogo consecutivo sem derrota contando todas as competições e se igualou a Monaco (3º) e Olympique de Marselha (4º) em número de pontos (26).

Por outro lado, o Brest, que será o adversário do Real Madrid na última rodada da Liga dos Campeões, continua na décima posição, e pode perder mais algumas ao longo do fim de semana.

Jonathan David abriu o placar de pênalti logo aos 7 minutos, e se esticou todo para aproveitar uma rebatida do goleiro no segundo tempo (69), marcando o terceiro de sua equipe. O islandês Hákon Haraldsson fez o segundo pouco antes do intervalo (44′).

Com essa dobradinha, David chegou aos 100 gols com a camisa dos ‘Dogos’ e lidera a artilharia do Campeonato Francês com 11 gols. Ludovic Ajorque marcou para o Brest no início do segundo tempo (48′).

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Lille – Brest 3 – 1

Auxerre – PSG 0 – 0

– Sábado:

(13h00) Monaco – Toulouse

(15h00) Nice – Le Havre

(17h00) Angers – Lyon

– Domingo:

(11h00) Lens – Montpellier

(13h00) Strasbourg – Reims

Nantes – Rennes

(16h45) Saint-Etienne – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 34 14 10 4 0 37 11 26

2. Olympique de Marselha 26 13 8 2 3 29 17 12

3. Lille 26 14 7 5 2 24 14 10

4. Monaco 26 13 8 2 3 22 12 10

5. Lyon 22 13 6 4 3 23 17 6

6. Nice 20 13 5 5 3 24 16 8

7. Lens 20 13 5 5 3 15 12 3

8. Auxerre 20 14 6 2 6 21 21 0

9. Reims 18 13 5 3 5 20 18 2

10. Toulouse 18 13 5 3 5 15 14 1

11. Brest 16 14 5 1 8 20 26 -6

12. Rennes 14 13 4 2 7 18 19 -1

13. Strasbourg 13 13 3 4 6 22 27 -5

14. Angers 13 13 3 4 6 14 21 -7

15. Saint-Etienne 13 13 4 1 8 11 30 -19

16. Le Havre 12 13 4 0 9 10 24 -14

17. Nantes 11 13 2 5 6 15 20 -5

18. Montpellier 8 13 2 2 9 13 34 -21

