Líder PSG vence Lens em casa e abre 6 pontos de vantagem sobre Monaco

O Paris Saint-Germain venceu neste sábado (2) o Lens por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, pela décima rodada da Ligue 1, e agora tem uma vantagem de 6 pontos sobre o seu perseguidor imediato, o Monaco.

Os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique não demoraram a abrir o placar com um gol de Ousmane Dembelé logo aos 4 minutos antes de se concentrarem em garantir os três pontos diante do Lens, que ficou em inferioridade numérica no segundo tempo devido à expulsão de Abdukodir Khusanov (59′).

O gol veio após uma rápida arrancada pela esquerda de Bradley Barcola, que deu um passe preciso para Dembelé que, dentro da pequena área, só precisou empurrar.

Foi o quinto gol do ex-atacante do Barcelona, de 27 anos, que marcou apenas três vezes na Ligue 1 na sua primeira temporada na capital francesa.

E os anfitriões poderiam ter marcado mais gols se não fossem as sete defesas do goleiro Brice Samba.

– De novo contra 10 –

Depois da exibição da semana passada no Vélodrome de Marselha (3-0), os parisienses ficaram satisfeitos com a vitória apertada sobre o Lens, que, assim como o Olympique de Marselha, também terminou o jogo com um homem a menos. Neste sábado foi o uzbeque Abdukodir Khusanov quem foi cedo ao vestiário após uma entrada na altura da tíbia do marroquino Achraf Hakimi.

O Lens, do jovem técnico belga Will Still, está na sétima posição com 14 pontos. Os ‘Sangue e Ouro’, que até este sábado só tinham perdido um jogo no campeonato francês, sofreram outro revés logo cedo ao perder um dos seus melhores jogadores, Florian Sotoca, por lesão, aos 20 minutos.

“Fizemos um jogo completo contra um adversário agressivo que ousou fazer muitas coisas e complicou para nós, não nos permitiu jogar no nosso ritmo habitual”, resumiu Luis Enrique.

A equipe parisiense conquistou assim a terceira vitória consecutiva no campeonato, quatro dias antes de receber o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.

O PSG chega ao duelo contra os ‘colchoneros’ com a tranquilidade de ter feito o dever de casa no campeonato francês, onde lidera com folga após a inesperada derrota do Monaco em casa diante do Angers (1-0), na sexta-feira.

Em terceiro lugar está o Lille, com 18 pontos, que na sexta-feira não conseguiu passar do empate em casa contra o Lyon (1-1).

Das equipes da parte superior da tabela, apenas o Olympique de Marselha (4º, 17 pontos) ainda vai jogar neste fim de semana, encerrando a rodada no domingo com uma visita ao Nantes.

Na fronteira com a zona da Champions, o Nice (5º) venceu o Brest (10º) fora de casa por 1 a 0 com um gol do atacante marfinense Evann Guessand.

Brilhante na Liga dos Campeões com duas vitórias e um empate, o Brest paga na Ligue 1 o esforço extra de jogar a cada quatro dias. Os bretões visitarão o Sparta Praga na quarta-feira.

Na última partida do dia, o Saint-Etienne (15º) venceu por 2 a 0 o Strasbourg (9º).

— Jogos da 10ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Monaco – Angers 0 – 1

Lille – Lyon 1 – 1

– Sábado:

PSG – Lens 1 – 0

Brest – Nice 0 – 1

Saint-Etienne – Strasbourg 2 – 0

– Domingo:

(11h00) Toulouse – Reims

(13h00) Auxerre – Rennes

Le Havre – Montpellier

(16h45) Nantes – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 26 10 8 2 0 29 8 21

2. Monaco 20 10 6 2 2 15 7 8

3. Lille 18 10 5 3 2 16 9 7

4. Olympique de Marselha 17 9 5 2 2 21 11 10

5. Nice 16 10 4 4 2 19 9 10

6. Lyon 15 10 4 3 3 17 15 2

7. Reims 14 9 4 2 3 16 14 2

8. Lens 14 10 3 5 2 9 7 2

9. Strasbourg 13 10 3 4 3 19 19 0

10. Brest 13 10 4 1 5 13 16 -3

11. Rennes 11 9 3 2 4 13 12 1

12. Nantes 10 9 2 4 3 11 12 -1

13. Auxerre 10 9 3 1 5 13 18 -5

14. Angers 10 10 2 4 4 11 16 -5

15. Saint-Etienne 10 10 3 1 6 10 24 -14

16. Toulouse 9 9 2 3 4 10 11 -1

17. Le Havre 6 9 2 0 7 7 20 -13

18. Montpellier 4 9 1 1 7 8 29 -21

