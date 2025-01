Líder PSG tropeça contra Reims (1-1) na estreia de ‘Kvara’

Uma assistência do estreante Khvicha Kvaratskhelia para Ousmane Dembelé não foi suficiente para o Paris Saint-Germain vencer o Reims em casa (1-1), neste sábado (25), pela 19ª rodada da Ligue 1, em que a equipe da capital é líder isolada.

O PSG agora amplia ligeiramente a vantagem sobre o segundo colocado, o Olympique de Marselha, para 10 pontos, diferença que pode diminuir neste domingo com o duelo contra o Nice (5º).

O Parque dos Príncipes ofereceu ao seu novo jogador georgiano uma recepção que normalmente é reservada a grandes astros. Das arquibancadas começaram a ser entoados cantos personalizados (“Kvara, lalala, Kvara, lalala”).

Seu primeiro jogo foi mais que correto. O ex-atacante do Napoli se mostrou ultramotivado, muito presente no ataque e com dribles constantes.

Sua principal contribuição foi o passe no início do segundo tempo (47′) para Dembelé, que superou o goleiro Yehvann Diouf, que até então fazia uma partida excelente.

– Com a cabeça em Stuttgart –

O PSG foi assim recompensado em uma de suas poucas chegadas começando bem o segundo tempo. Mas o Reims se recuperou e conseguiu empatar por meio de uma jogada com sotaque japonês: Junya Ito avançou pela esquerda e tocou para Marshall Munetsi, que deu a assistência curta para Keito Nakamura chutar cruzado na área, longe do alcance de Gianluigi Donnarumma, que acompanhou a trajetória com o olhar.

Kvaratskhelia foi substituído aos 83 minutos sob fortes aplausos. Em seu lugar entrou o espanhol Marco Asensio, que quase marcou o gol da vitória parisiense num chute nos acréscimos (90’+1).

Este tropeço diante do 12º colocado vai ter que ficar para trás para o técnico Luis Enrique e seus jogadores, que terão que entrar no ‘modo Champions’ o mais rápido possível.

Depois da grande virada (4-2) na quarta-feira contra o Manchester City, o PSG só depende de si na quarta-feira na visita ao Stuttgart para garantir a vaga no ‘playoff’ que lhe permita se manter vivo na Liga dos Campeões e evitar uma dolorosa eliminação.

– Monaco sobe para 3º –

O Monaco venceu em casa o Rennes por 3 a 2 e assumiu o terceiro lugar no campeonato francês, à frente do Lille (4º), que foi derrotado na visita ao Strasbourg (8º).

O resultado complicou ainda mais o Rennes do técnico argentino Jorge Sampaoli na luta pela permanência na Ligue 1. Essa foi a quarta derrota consecutiva dos bretões na competição, onde ocupa apenas a décima quinta colocação, com 17 pontos, os mesmos da equipe que ocupa a posição do playoff de permanência, o Nantes (16º).

Se o Nantes somar pontos no domingo, no duelo contra o Lyon (6º), o Rennes cairá para a zona perigosa da tabela, aumentando ainda mais os alertas que ressoam há semanas sem que Sampaoli consiga encontrar uma maneira de reverter a situação.

Somando-se a essa queda livre no campeonato francês está a recente eliminação na Copa da França contra o Troyes, da segunda divisão.

Na visita deste sábado ao Principado, o Rennes resistiu no primeiro tempo. Maghnes Akliouche colocou o Monaco na frente logo aos 15 minutos e o camaronês Mahamadou Nagida (45+1) conseguiu empatar para o Rennes quase no intervalo.

No segundo tempo, o time monegasco abriu uma vantagem em cinco minutos com gols do dinamarquês Mika Biereth (52′) e do russo Aleksandr Golovin (56′). O argelino Amine Gouiri diminuiu para o Rennes aos 67 minutos, mas a reação parou aí e o placar no estádio Louis II não se mexeu mais.

O Monaco vinha de quatro jogos sem vencer na Ligue 1.

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Auxerre – Saint-Etienne 1 – 1

– Sábado:

Monaco – Rennes 3 – 2

Strasbourg – Lille 2 – 1

PSG – Reims 1 – 1

– Domingo:

(11h00) Le Havre – Brest

(13h15) Nantes – Lyon

Toulouse – Montpellier

Lens – Angers

(16h45) Nice – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 19 14 5 0 49 17 32

2. Olympique de Marselha 37 18 11 4 3 40 21 19

3. Monaco 34 19 10 4 5 32 22 10

4. Lille 32 19 8 8 3 29 19 10

5. Nice 30 18 8 6 4 36 25 11

6. Lyon 29 18 8 5 5 29 22 7

7. Lens 27 18 7 6 5 22 18 4

8. Strasbourg 27 19 7 6 6 33 31 2

9. Toulouse 25 18 7 4 7 19 19 0

10. Brest 25 18 8 1 9 28 31 -3

11. Auxerre 23 19 6 5 8 25 29 -4

12. Reims 22 19 5 7 7 25 27 -2

13. Angers 22 18 6 4 8 21 27 -6

14. Saint-Etienne 18 19 5 3 11 18 39 -21

15. Rennes 17 19 5 2 12 26 30 -4

16. Nantes 17 18 3 8 7 21 28 -7

17. Le Havre 13 18 4 1 13 14 37 -23

18. Montpellier 12 18 3 3 12 18 43 -25

./bds/dar/fbx/dr/iga/aam