Líder ortodoxo estará presente em funeral do papa Francisco

CIDADE DO VATICANO, 22 ABR (ANSA) – O patriarca de Constaninopla, Bartolomeu I, considerado um “guia supremo” de todos os cristãos ortodoxos, comparecerá ao funeral do papa Francisco, confirmado para o próximo sábado (26), na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

A informação foi divulgada por fontes próximas ao Patriarcado nesta terça-feira (22), um dia após a morte de Jorge Bergoglio, ocorrida aos 88 anos em decorrência de um AVC seguido de uma parada cardiocirculatória, após uma batalha de mais de dois meses contra uma grave pneumonia.

Francisco e Bartolomeu I tinham “uma amizade sincera, fundada em uma visão comum dos pobres, dos migrantes e do cuidado com a nossa casa comum”. Eles, inclusive, sempre apoiaram a unidade entre católicos e ortodoxos.

As duas igrejas se separaram em 1054, quando os católicos quiseram impor a submissão ao Papa para os ortodoxos. (ANSA).