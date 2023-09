Líder norte-coreano visita fábrica aeronáutica na Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2023 - 20:51 Compartilhe

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, chegou na manhã desta sexta-feira (15, noite de quinta em Brasília) a Komsomolsk do Amur, no extremo leste da Rússia, para visitar uma fábrica aeronáutica, segundo agências de notícias locaias.

“Kim Jong Un chegou de trem à estação ferroviária de Komsomolsk do Amur”, disse a agência TASS, que assinalou que o líder norte-coreano visitaria uma “fábrica aeronáutica”. A agência Interfax, por sua vez, informou que esta empresa produz “equipamento militar e civil”.

