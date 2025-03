Líder norte-coreano supervisiona teste de novos ‘drones assassinos’

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o teste de novos drones suicidas e de reconhecimento que incluem tecnologia de Inteligência Artificial (IA), informou a imprensa estatal nesta quinta-feira.

A Coreia do Norte apresentou em agosto do ano passado seus drones de ataque. Analistas afirmam que o desenvolvimento armamentista pode estar ligado à crescente aliança com a Rússia.

O país asiático hermético ratificou um acordo de defesa com Moscou e foi acusado de enviar milhares de soldados à Rússia para apoiar sua guerra na Ucrânia.

As Forças Armadas da Coreia do Sul informaram nesta quinta-feira que o Norte enviou este ano outros 3.000 soldados à Rússia para apoiar o Kremlin em seu conflito contra a Ucrânia.

Segundo o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, os 3.000 soldados foram enviados como “reforços” em janeiro e fevereiro. A Coreia do Norte teria enviado inicialmente 11.000 soldados à Rússia – segundo algumas análises 4.000 morreram nos combates.

Seul também alertou sobre a possível transferência de tecnologia militar russa para a Coreia do Norte em troca do apoio com soldados e armas para a guerra contra a Ucrânia.

Kim supervisionou nesta quinta-feira testes de “vários tipos de drones de reconhecimento e suicidas” produzidos pelo Complexo de Tecnologia Não Tripulada, segundo a agência oficial norte-coreana KCNA.

Os novos drones de reconhecimento estratégico têm a capacidade de “rastrear e monitorar diferentes objetivos estratégicos e as atividades em terra e mar das forças inimigas”, acrescentou a agência.

Os drones suicidas demonstraram sua capacidade ofensiva, “que será usada em várias missões táticas de ataque”, segundo a KCNA.

A agência indicou que Kim avaliou o desempenho dos drones, que foram equipados com “nova tecnologia de IA”. Ele também aprovou um plano “para expandir a capacidade de produção” dos aparelhos.

hs/ceb/tc/mas/dbh/fp