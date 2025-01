Líder norte-coreano diz que novo sistema de mísseis hipersônicos pode dissuadir ‘rivais’ do Pacífico

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, afirmou que o novo sistema de mísseis hipersônicos utilizado em um teste de lançamento nesta segunda-feira (6) servirá para dissuadir os “rivais” de Pyongyang na região do Pacífico, informou a agência oficial de notícias KCNA.

“O sistema de mísseis hipersônicos conterá de forma confiável qualquer um de nossos rivais na região do Pacífico que possa afetar a segurança do nosso Estado”, afirmou Kim, que supervisionou o lançamento, em declarações publicadas pela KCNA.

O lançamento coincidiu com a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, à Coreia do Sul, um aliado estratégico de Washington na região.

Em comunicado, o líder norte-coreano assegurou que o míssil percorreu uma trajetória de 1.500 quilômetros e superou 12 vezes a velocidade do som antes de cair na água.

“Trata-se claramente de um plano e esforço de autodefesa, não de um plano e uma ação ofensivos”, declarou Kim.

O líder norte-coreano ressaltou que o desempenho do sistema de mísseis de seu país “não pode ser ignorado” e tem capacidade para “desferir um sério golpe militar a um rival, quebrando eficazmente qualquer barreira defensiva densa”.

“O desenvolvimento das capacidades de defesa da RPDC [sigla de República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial da Coreia do Norte] será acelerado ainda mais, com o objetivo de se tornar uma potência militar”, acrescentou Kim.

Blinken e seu correlato sul-coreano, Cho Tae-yul, condenaram o lançamento em uma coletiva de imprensa conjunta. O chefe da diplomacia americana afirmou que o incidente demonstra a importância de ambos os países aprofundarem uma aliança trilateral com o Japão.

bjt/aha/sag/dga/atm/jb/rpr