Líder norte-coreano diz que buscar reunificação com Coreia do Sul é um ‘erro’

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que não buscará mais a reconciliação e a reunificação com a Coreia do Sul, noticiou a imprensa estatal neste domingo (noite de sábado, 30, no Brasil).

“Eu acredito que é um erro que não devemos mais cometer considerar o povo que nos declara como o ‘principal inimigo’ como alguém com quem buscar reconciliação e unificação”, reportou a agência de notícias KCNA, citando declarações de Kim em uma reunião de fim de ano do partido.

Também durante a reunião, foram anunciados planos para lançar três novos satélites-espiões no próximo ano como parte de um esforço para fortalecer o exército norte-coreano.

“Foi declarada a tarefa de lançar três satélites de reconhecimento adicionais em 2024” como parte das decisões políticas chave para o próximo ano, acrescentou a KCNA.

