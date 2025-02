Líder Napoli tropeça contra Udinese (1-1) e pode ser ultrapassado pela Inter

O Napoli, líder da Serie A, sofreu um tropeço neste domingo (9) ao empatar em casa em 1 a 1 com a Udinese, e com esse resultado a Inter de Milão (2ª) pode ficar a um ponto de distância na segunda-feira se vencer a Fiorentina no encerramento da 24ª rodada.

A Atalanta, que goleou no sábado na visita ao Verona (5-0), com quatro gols do ítalo-argentino Mateo Retegui, está a cinco pontos do primeiro colocado, e por isso também segue na corrida pelo título.

No estádio Diego Maradona, o Napoli saiu na frente aos 37 minutos, por intermédio do escocês Scott McTominay.

Mas três minutos depois, Jurgen Ekkelenkamp empatou com um belo chute do bico da área, após um erro na saída de bola do Napoli. O atacante holandês surpreendeu Alex Meret com um chute seco e inesperado.

“Recolocamos a Udinese no jogo cedendo um gol. É uma pena, merecíamos mais e melhor”, lamentou Conte, campeão italiano em cinco das seis ocasiões em que a sua equipe foi líder após 24 rodadas.

No segundo tempo, a Udinese, sem se deixar intimidar, continuou a pressionar o líder, que dava sinais de cansaço, mas sem conseguir virar a partida.

A Udinese se mantém na décima posição com 30 pontos.

– Pedro marca dois gols –

O veterano atacante espanhol Pedro mostrou que ainda tem faro de gol e marcou duas vezes neste domingo (9), na vitória da Lazio por 5 a 1 sobre o Monza, pela 24ª rodada da Serie A, em Roma.

O jogador de 37 anos entrou em campo no Estádio Olímpico da capital italiana substituindo o lesionado Boulaye Dia, quando a Lazio já vencia por 1 a 0, após o gol inicial do montenegrino Adam Marusic (31′).

‘Pedrito’ (57′ e 77′) e o argentino Taty Castellanos (63′) ampliaram no segundo tempo e a goleada foi finalizada nos momentos finais da partida pelo nigeriano Fisayo Dele-Bashiru (88′).

O Monza, lanterna do campeonato italiano, diminuiu o placar com um pênalti convertido por Stefano Sensi (86′), mas não conseguiu evitar sua quarta derrota consecutiva, a décima nos últimos 11 jogos.

A Lazio, por sua vez, continua brigando por vagas na Liga dos Campeões e está provisoriamente na 4ª posição com 45 pontos, nove atrás do líder Napoli, que recebe a Udinese neste domingo.

– Gol de Dybala –

A outra equipe da capital, a Roma, abriu a jornada de domingo com uma vitória na visita ao Venezia (1-0) graças a um gol do argentino Paulo Dybala (57′, de pênalti).

Seu treinador, o veterano Claudio Ranieri, reconheceu que teve dúvidas em dar minutos ao campeão mundial, que sentiu um desconforto.

“Eu não queria que ele jogasse, mas ele me disse ‘eu quero jogar’. Eu não queria correr riscos com ele”, disse Ranieri.

Apesar da temporada irregular dos ‘giallorossi’, eliminados no meio da semana da Copa da Itália pelo Milan (3-1), a Roma conseguiu alguma estabilidade na Serie A, e já acumula 8 jogos sem derrota no campeonato (5 vitórias e 3 empates).

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Como – Juventus 1 – 2

– Sábado:

Hellas Verona – Atalanta 0 – 5

Empoli – Milan 0 – 2

Torino – Genoa 1 – 1

– Domingo:

Unione Venezia – Roma 0 – 1

Lazio – Monza 5 – 1

Cagliari – Parma 2 – 1

Lecce – Bologna 0 – 0

Napoli – Udinese 1 – 1

– Segunda-feira:

(16h45) Inter – Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 55 24 17 4 3 39 17 22

2. Inter 51 23 15 6 2 56 22 34

3. Atalanta 50 24 15 5 4 54 26 28

4. Lazio 45 24 14 3 7 45 32 13

5. Juventus 43 24 10 13 1 41 21 20

6. Fiorentina 42 23 12 6 5 40 23 17

7. Milan 38 23 10 8 5 35 24 11

8. Bologna 38 23 9 11 3 35 27 8

9. Roma 34 24 9 7 8 35 29 6

10. Udinese 30 24 8 6 10 29 37 -8

11. Torino 28 24 6 10 8 25 28 -3

12. Genoa 27 24 6 9 9 22 33 -11

13. Cagliari 24 24 6 6 12 26 39 -13

14. Lecce 24 24 6 6 12 18 41 -23

15. Hellas Verona 23 24 7 2 15 26 53 -27

16. Como 22 24 5 7 12 28 40 -12

17. Empoli 21 24 4 9 11 22 35 -13

18. Parma 20 24 4 8 12 30 44 -14

19. Unione Venezia 16 24 3 7 14 22 39 -17

20. Monza 13 24 2 7 15 21 39 -18

