Líder na Tombense, João Paulo comemora título da Recopa Mineira e quer primeiro semestre de alto nível Lateral-esquerdo é um dos principais nomes do elenco

Titular e líder do elenco da Tombense, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta comemorou o título da Recopa Mineira conquistado após vencer a Caldense por 2 a 0 neste sábado. Para ele, iniciar o ano com esse troféu vai ser importante.

– Iniciar o ano com um título vai ser muito importante para o grupo e mostra que estamos no caminho certo. Todos estão muito felizes com essa conquista. Vamos lutar muito para manter essa intensidade até o fim – afirmou.

Segundo o jogador, a meta da equipe é fazer um grande ano em 2021.

– Sem dúvida, temos uma base muito boa e isso é importante. Vamos procurar trabalhar muito para que esse primeiro semestre seja de grandes resultados para todos no clube. Vejo o elenco muito preparado para conquistar seus objetivos nestes próximos meses. Estamos no caminho certo – disse.

