Líder Monaco empata em casa com Lille na abertura da rodada do Francês

O Monaco, líder do Campeonato Francês, não passou de um empate sem gols em casa com o Lille nesta sexta-feira (18), no jogo que abriu a 8ª rodada.

O time do Principado terminou a partida com dez jogadores em campo, devido à expulsão do lateral-direito holandês Jordan Teze (61′).

Com o resultado, os monegascos ficam com três pontos de vantagem sobre o Paris-Saint-Germain (2º), que no sábado recebe o Strasbourg (7º).

Para o Lille, o empate fora de casa com o líder não foi mau negócio, já que o time sobe provisoriamente para a quarta posição na tabela com o mesmo número de pontos de Olympique de Marselha (3º) e Reims (5º).

No entanto, o técnico da equipe, Bruno Génésio não gostou do que viu em campo e declarou que “nada funcionou” porque os jogadores “não fizeram o que estava previsto”.

“Não é o que quero ver na minha equipe. Não quero ser exagerado, mas acho que às vezes há derrotas que são mais animadores que este jogo”, disse Génésio após a partida.

Por sua vez, o técnico do Monaco, Adi Hütter, lamentou o resultado, mas elogiou a atuação com um a menos durante a maior parte do segundo tempo.

“Fomos melhores em campo, merecíamos a vitória. Enfrentar o Lille com dez contra 11 por 30 minutos e não ver a diferença é algo bom”, disse o treinador austríaco.

A volta das ligas nacionais depois das datas Fifa costuma prejudicar as equipes mais fortes, que cedem mais jogadores para as seleções. No caso do Monaco, foram 15 convocados nas últimas duas semanas.

Na próxima terça-feira, o Monaco volta ao Estádio Louis II para enfrentar o Estrela Vermelha de Belgrado pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Monaco – Lille 0 – 0

– Sábado:

(12h00) Brest – Rennes

(14h00) Saint-Etienne – Lens

(16h00) PSG – Strasbourg

– Domingo:

(10h00) Le Havre – Lyon

(12h00) Auxerre – Reims

Nantes – Nice

Toulouse – Angers

(15h45) Montpellier – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 20 8 6 2 0 14 4 10

2. PSG 17 7 5 2 0 21 6 15

3. Olympique de Marselha 14 7 4 2 1 16 8 8

4. Lille 14 8 4 2 2 13 8 5

5. Reims 14 7 4 2 1 14 10 4

6. Lens 11 7 2 5 0 7 4 3

7. Strasbourg 10 7 2 4 1 14 12 2

8. Lyon 10 7 3 1 3 10 12 -2

9. Nice 9 7 2 3 2 15 7 8

10. Nantes 9 7 2 3 2 9 8 1

11. Brest 9 7 3 0 4 10 13 -3

12. Rennes 7 7 2 1 4 11 11 0

13. Saint-Etienne 7 7 2 1 4 6 18 -12

14. Auxerre 6 7 2 0 5 9 15 -6

15. Le Havre 6 7 2 0 5 7 15 -8

16. Toulouse 5 7 1 2 4 6 10 -4

17. Montpellier 4 7 1 1 5 8 21 -13

18. Angers 3 7 0 3 4 5 13 -8

