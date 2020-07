Líder Juventus goleia Torino e pressiona Lazio

A Juventus, líder do Campeonato Italiano, goleou por 4 a 1 o vizinho Torino (15º) e colocou pressão na Lazio, principal adversária na briga pelo título e que enfrenta ainda neste sábado o Milan (7º).

A equipe romana chegará ao duelo contra o Milan a sete pontos de distância da Juventus. A diferença da líder para a Inter de Milão, terceira colocada e que encara neste domingo o Bologna (11º), é de 11 pontos.

Na partida que abriu a 30ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus provou novamente atravessar ótimo momento, abrindo o placar logo aos três minutos de jogo com o argentino Paulo Dybala.

O colombiano Juan Cuadrado ampliou para a Juve ainda no primeiro tempo (29′), mas o Torino descontou antes do intervalo, convertendo pênalti (45+6′) com o atacante Andrea Belotti, superando na cobrança o veterano goleiro Gianluigi Buffon, que se tornou o recordista de jogos na Serie A (648) neste sábado.

O pênalti foi um dos poucos vacilos da Juventus na partida, que transformou a vitória em goleada no segundo tempo com gols do português Cristiano Ronaldo (61′), em cobrança de falta, e do francês Koffi Djidji (87′), contra.

Na outra partida deste sábado já encerrada, o Sassuolo venceu por 4 a 2 o Lecce (18º) e ganhou provisoriamente três posições na tabela, assumindo o 9º lugar.

— Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Juventus – Torino 4 – 1

Sassuolo – Lecce 4 – 2

Lazio – Milan

– Domingo:

(12h15) Inter – Bologna

(14h30) Udinese – Genoa

Cagliari – Atalanta

Brescia – Hellas Verona

Sampdoria – SPAL

Parma – Fiorentina

(16h45) Napoli – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 75 30 24 3 3 63 26 37

2. Lazio 68 29 21 5 3 66 28 38

3. Inter 64 29 19 7 3 62 29 33

4. Atalanta 60 29 18 6 5 82 39 43

5. Roma 48 29 14 6 9 53 40 13

6. Napoli 45 29 13 6 10 46 39 7

7. Milan 43 29 12 7 10 36 37 -1

8. Hellas Verona 42 29 11 9 9 37 34 3

9. Sassuolo 40 30 11 7 12 55 52 3

10. Cagliari 39 29 10 9 10 48 45 3

11. Parma 39 29 11 6 12 40 38 2

12. Bologna 38 29 10 8 11 41 46 -5

13. Fiorentina 31 29 7 10 12 35 42 -7

14. Udinese 31 29 8 7 14 25 41 -16

15. Torino 31 30 9 4 17 34 56 -22

16. Sampdoria 29 29 8 5 16 33 51 -18

17. Genoa 26 29 6 8 15 35 56 -21

18. Lecce 25 30 6 7 17 38 70 -32

19. SPAL 19 29 5 4 20 23 50 -27

20. Brescia 18 29 4 6 19 25 58 -33

./bds/mcd/dr/am

Veja também