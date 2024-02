Líder isolado, PSG “deve lutar” contra falta de motivação na Ligue 1, diz Luis Enrique

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/02/2024 - 13:46 Para compartilhar:

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse neste sábado, a um dia de receber o Rennes na Ligue 1, que a liderança isolada do campeonato francês pode causar desmotivação, mas garantiu que sua equipe vem lutando para evitá-la.

“Estamos felizes com o fato de termos uma grande vantagem (13 pontos) sobre o segundo colocado, o Brest”, admitiu o treinador espanhol quando questionado sobre o assunto em entrevista coletiva no centro de treinamento do PSG, nos arredores de Paris.

Sobre a falta de motivação, Luis Enrique acrescentou: “Tivemos que lutar contra isso durante várias semanas. Pode ser um aspecto negativo que precisamos controlar”.

“Se tivéssemos um adversário mais próximo, talvez os jogadores se preparassem de forma mais espontânea”, admitiu o treinador.

Mas Luis Enrique foi taxativo, independentemente da situação confortável na tabela: “Ser jogador do PSG não permite relaxar em nenhum jogo”.

Depois da partida que fará contra o Rennes neste domingo e contra o Monaco no próximo sábado, pela Ligue 1, o PSG visitará San Sebastián no dia 5 de março para jogar contra a Real Sociedad no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time parisiense venceu o jogo de ida por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Bradley Barcola.

