Líder e invicto, Náutico tenta evitar aproximação do Goiás na Série B

O Náutico enfrentará o Goiás em duelo de postulantes ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O líder tentará evitar a aproximação dos goianos, enquanto o Guarani buscará grudar no G-4, a zona de acesso à primeira divisão. Três jogos darão sequência à 10.ª rodada nesta sexta-feira, todos com portões fechados por causa da pandemia de covid-19.

Embalado pela goleada em cima do Operário (5 a 0), o Náutico visitará o Goiás, em Goiânia, às 21h30. Com seis vitórias e três empates, o clube nordestino é o único invicto na Série B. O Goiás quer voltar para a zona de acesso após ser ultrapassado pelo CRB no início da rodada. Sem perder há quatro jogos após o 1 a 1 com o Vitória, o Goiás aparece em quinto com 16 pontos, a um do G-4.

No Estádio do Café, às 19 horas, o Guarani tentará obter a segunda vitória seguida e o terceiro jogo sem derrotas. Depois de golear o Brusque por 4 a 1, o clube paulista subiu para a oitava posição, com 13 pontos. O Londrina chega animado pela classificação à final do Paranaense. O vice-lanterna da Série B tem apenas sete pontos e vem de duas derrotas. A última foi para o Sampaio Corrêa (1 a 0).

O clube maranhense, aliás, poderá assumir a liderança em caso de tropeço do Náutico. O Sampaio Corrêa está em terceiro lugar, com 18 pontos. O próximo desafio, no entanto, não será fácil. O duelo será contra o Vasco, às 19 horas, em São Januário. O clube carioca bateu o Confiança, por 1 a 0, e pulou para os 13 pontos, figurando na sexta posição.

A rodada começou na terça-feira com os empates sem gols entre Cruzeiro e Coritiba, em Belo Horizonte, além de Ponte Preta e Avaí, em Campinas. Já o Botafogo foi derrotado, em Maceió, pelo CRB por 2 a 1.

No sábado, Operário e Brasil de Pelotas-RS buscarão a recuperação em Ponta Grossa, assim como Confiança e Vitória em Aracaju. A rodada será encerrada no domingo à noite, quando o Brusque, de olho no G-4, tentará a reabilitação diante do CSA.

Confira os jogos da 10.ª rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

Ponte Preta 0 x 0 Avaí

Cruzeiro 0 x 0 Coritiba

CRB 2 x 1 Botafogo

SEXTA-FEIRA

19 horas

Londrina x Guarani

Vasco x Sampaio Corrêa

21h30

Goiás x Náutico

SÁBADO

11 horas

Operário x Brasil de Pelotas-RS

19 horas

Confiança x Vitória

DOMINGO

20h30

Brusque x CSAL

