Líder e invicto na Série B, Náutico empata com Ponte Preta nos Aflitos

O Náutico empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta na noite desta segunda-feira (12) no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo nos Aflitos. Náutico e Ponte Preta empatam por 1×1, pela 11ª rodada da Série B. O gol alvirrubro foi marcado por Camutanga. pic.twitter.com/2TAoAJFjbl — Náutico (@nauticope) July 13, 2021

O placar na noite de futebol em Pernambuco foi aberto pela equipe de Campinas, aos 18 minutos com Moisés, que, após um chute forte de André Luiz da entrada da área, aproveitou o rebote dado pelo goleiro Jefferson para mandar para o fundo das redes.

O empate do time da casa veio aos quatro minutos da etapa final. O zagueiro Camutanga cabeceou para o fundo do gol após escanteio batido com perfeição por Jean Carlos. Aos 30 minutos, o Náutico teve a chance de virar em cobrança de pênalti. Porém, o atacante Jean Carlos bateu e mandou a bola por cima do gol de Ivan, perdendo excelente chance de dar a vitória aos pernambucanos.

Com o resultado, o Náutico se manteve líder, com 25 pontos em 11 jogos. Mas o Timbu pode ser ultrapassado pelo Coritiba, que é o vice-líder, com 20 pontos em apenas nove partidas. Na parte de baixo da tabela, o empate pode recolocar a Ponte Preta no Z4. A Macaca, atualmente, é a 16ª colocada com nove pontos.

As equipes voltam a jogar no final de semana. A Ponte Preta, no sábado (17), recebe o Remo no Moisés Lucarelli. Já o Náutico vai até o estádio de São Januário para enfrentar o Vasco no domingo (18).

