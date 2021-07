Líder e invicto da Série B, Náutico recebe a Ponte Preta nos Aflitos

Em ótima fase, o Náutico recebe a Ponte Preta nesta segunda-feira, às 20 horas, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo coloca frente a frente dois times em situações opostas na classificação.

O time pernambucano é líder isolado com 24 pontos ganhos. Quatro pontos a mais que o Coritiba, segundo colocado. Além disso, o Náutico é o único que ainda não perdeu no campeonato, com sete vitórias e três empates em dez jogos disputados. Um incrível aproveitamento de 80% para o atual campeão pernambucano.

Por outro lado, a Ponte Preta quer deixar a zona de rebaixamento, já que aparece em 17º lugar com oito pontos. O time paulista contabiliza apenas uma vitória em dez jogos, só que também não perde há cinco – quatro empates e uma vitória.

No Náutico, o atacante Kieza, com sintomas de chikungunya, ficou fora da rodada passada e não deve atuar. Guillermo Paiva seguirá em seu lugar. No gol, Alex Alves é dúvida. Com dores musculares, ele não enfrentou o Goiás. Jefferson deve seguir na posição.

Na Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina terá que mexer no sistema ofensivo, já que Rodrigão, com edema muscular, será poupado. João Veras deverá ser seu substituto, enquanto Josiel também é opção. Na defesa, Cleyton cumpriu suspensão na última rodada e deverá retornar ao time no lugar de Fábio Sanches.

