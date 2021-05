Líder e 100%, Grêmio terá reservas em jogo que pode selar a vaga na Sul-Americana

O técnico Tiago Nunes irá escalar, em seu oitavo jogo no comando, um Grêmio totalmente reserva, nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Olimpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela, diante do Aragua, em jogo da quinta rodada e que poderá valer a classificação às oitavas de final da Copa Sul-americana.

Dos 21 jogadores relacionados, 17 são formados na base tricolor. Sem falar que dez desses atletas ainda não foram aproveitados por Tiago Nunes. Entre eles há nomes conhecidos como do lateral Victor Ferraz e do atacante Pepê.

“Estamos com o planejamento de temporada, então o grupo é fundamental, temos que ter um grupo grande. Todo treinador gosta e quer um grupo grande, mas procuro valorizar quem está à disposição”, explicou o comandante.

Além da temporada, Tiago Nunes também está de olho no Gre-Nal, de domingo, que decidirá o título do Campeonato Gaúcho. Já venceu o primeiro jogo, por 2 a 1, de virada no Beira-Rio. E a posição do Grêmio na Sul-Americana dá tranquilidade ao treinador. O time gaúcho é o único com aproveitamento de 100%. Na liderança do Grupo H com 12 pontos, o Grêmio precisa de um simples empate contra o lanterna Aragua, que ainda não pontuou. Mesmo se for derrotado, o Grêmio avançará em caso de empate entre Lanús e La Equidad, ambos com seis pontos.

No Grêmio, entre os 17 jogadores da base, está o meio-campista Darlan, de 23 anos. Ele comemorou a oportunidade para os jovens atletas. “Como a gente sempre frisa aqui no grupo, temos que estar focados em todos jogos. Todos que vieram estão prontos. Sabemos do dever que tem que ser feito. Isso é muito importante, ter muitos atletas da base representando o Grêmio. Mostra que o trabalho está sendo muito bem feito lá na base”, avaliou Darlan.

No Aragua, o clima é de fim de festa. O clube venezuelano apanhou dos gremistas por 8 a 0 em Porto Alegre. Além de ser lanterna na Sul-Americana, o Aragua também amarga a última colocação no Campeonato Venezuelano com dois pontos em quatro rodadas.

O técnico Edson Rodríguez também pensa em usar o jogo para rodar os atletas de olho na sequência do campeonato nacional. Na Sul-americana, o Aragua cumprirá tabela nas últimas duas rodadas.

