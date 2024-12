Líder dos rebeldes sírios se reúne com ex-premiê para ‘coordenar transição de poder’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2024 - 16:37 Para compartilhar:

O chefe dos rebeldes sírios, Abu Mohammed al Jolani, se reuniu nesta segunda-feira (9) com o ex-primeiro-ministro Mohammed al Jalali para “coordenar a transição de poder”, anunciaram os rebeldes, após derrubarem o presidente Bashar al Assad.

Al Jolani, que agora utiliza seu verdadeiro nome, Ahmad al Shareh, encontrou-se com Jalali “para coordenar uma transição de poder que garanta o fornecimento de serviços” à população síria, indicaram os rebeldes em um comunicado acompanhado de um breve vídeo da entrevista.

O primeiro-ministro Mohammed Bashir, que lidera um “governo de salvação” no reduto rebelde no noroeste da Síria, também estava presente.

O grupo rebelde islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) administrava partes da província de Idlib e áreas vizinhas até 27 de novembro, quando, junto com facções aliadas, lançou uma ofensiva relâmpago para tomar territórios controlados pelo governo e alcançar a capital, Damasco, no domingo.

Bashir, de 41 anos, foi mencionado como o candidato mais provável para assumir o cargo de primeiro-ministro no processo de transição para um novo governo após a queda de Assad.

No vídeo, ouve-se Jolani comentar sobre o próximo primeiro-ministro, dizendo que, embora “Idlib seja uma pequena região carente de recursos”, as autoridades locais possuem um alto nível de experiência, partindo do zero.

Jalali afirmou no domingo estar pronto para “cooperar” com qualquer liderança escolhida pelo povo e participar do processo de transferência de poder.

O governo de salvação, que conta com ministérios, departamentos, autoridades judiciais e de segurança, foi estabelecido em 2017 para atender à população que carecia de serviços governamentais naquele reduto.

As autoridades da região começaram a fornecer serviços como água, comunicações e eletricidade à segunda maior cidade da Síria, Aleppo, após capturá-la durante a rápida ofensiva.

