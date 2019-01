Líder dos ‘coletes amarelos’ é preso em Paris

ROMA, 03 JAN (ANSA) – Um dos líderes do movimento dos “coletes amarelos”, que protesta contra o presidente da França, Emmanuel Macron, foi preso pela polícia na noite da última quarta-feira (2), por organizar uma manifestação não autorizada no centro de Paris.

Eric Drouet foi detido enquanto se dirigia para a Champs-Élysées, onde uma dúzia de “coletes amarelos” o aguardava no lado de fora de um restaurante perto do Arco do Triunfo. Essa é a segunda prisão de Drouet desde o início dos protestos, em novembro passado.

Ele já havia sido detido em dezembro, por “posse de arma proibida”. O movimento surgiu em protesto contra a alta dos preços dos combustíveis, mas logo abarcou toda a insatisfação social com as políticas econômicas de Macron, que vem batendo recordes de impopularidade.

O presidente anunciou uma série de medidas para conter os protestos, como o aumento de 100 euros no salário mínimo e o congelamento do preço dos combustíveis. Os “coletes amarelos” recebem esse nome por causa da indumentária fluorescente que é item de segurança obrigatório em automóveis. (ANSA)