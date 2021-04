Líder do ranking de reclamações, Banco Pan diz estar se modernizando

Líder do ranking de reclamações contra bancos, divulgado nesta quinta, 15, pelo Banco Central, o Banco Pan afirmou ao Broadcast, por meio de nota, que “tem adotado medidas concretas para modernização do mercado a fim de continuamente aprimorar a experiência dos clientes e, consequentemente, reduzir o número de reclamações”.

De acordo com a instituição, alguns dos exemplos das medidas são a “mobilização do setor para Autorregulação do Crédito Consignado, a criação do serviço ‘Não Me Ligue’ e o pioneirismo na digitalização de serviços que têm sido importantes no combate a fraudes”.

Na tarde de hoje, o BC informou que o Pan terminou o primeiro trimestre de 2021 na liderança do ranking de reclamações contra as dez maiores instituições financeiras do Brasil. O banco registrou índice de 245,28. Em segundo lugar aparece o Inter (129,26) e, em terceiro, a Caixa Econômica Federal (36,20).

O índice de reclamações é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1.000.000. Na prática, quanto maior o índice, pior a classificação da instituição. O ranking é trimestral.

