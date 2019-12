Líder do PSDB: almoço de Guedes com senadores da bancada foi visita de cortesia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou na tarde desta terça-feira, 3, o almoço com os senadores da bancada do PSDB, mais uma vez sem falar com a imprensa. Já o líder do PSDB na Casa, senador Roberto Rocha (MA), disse que o ministro fez uma visita de cortesia e que o almoço de fim de ano com a bancada foi uma forma de agradecer o papel do PSDB na reforma da Previdência.

“A reforma da Previdência tem o DNA do PSDB desde o início. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, é do PSDB assim como o relator na Câmara, Samuel Moreira (SP), e o relator no Senado, Tasso Jereissati (CE). E agora continuamos o trabalho com a inclusão de Estados e municípios na PEC paralela”, afirmou Rocha.

O anfitrião do almoço também é o relator da reforma tributária no Senado. Segundo ele, o seu texto está no ponto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. “Conversamos rapidamente sobre isso e mostramos os principais pontos da nossa proposta ao ministro. O nosso texto já contempla o IVA Dual como quer o governo, mas temos que ver como ficará o texto que está na Câmara”, completou o senador.

Segundo Rocha, o ministro não chegou a comentar o resultado do PIB do terceiro trimestre, que apresentou crescimento de 0,6% ante o trimestre anterior.