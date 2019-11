Líder do PSD será relator da PEC dos fundos; senador do MDB, do pacto federativo

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), nomeou o líder do PSD na Casa, Otto Alencar (BA), como relator da proposta de desvinculação dos fundos públicos, um dos itens do novo pacote econômico do governo.

A relatoria da PEC do pacto federativo ficou com o senador Marcio Bittar (MDB-AC). O Podemos ficará com a relatoria da PEC emergencial. O nome deve ser anunciado pelo líder da bancada, Alvaro Dias (PR), na quinta-feira, 7.

A escolha dos relatores fez parte de um acordo entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e os partidos com representação na Casa. MDB, Podemos e PSD são as três maiores bancadas e ficaram com as relatorias.

Em conversas nos últimos dias, Otto Alencar tem se manifestado amplamente favorável à desvinculação dos fundos infraconstitucionais para que os recursos sejam usados em outras áreas. Marcio Bittar, por sua vez, também tem dado sinais favoráveis ao conteúdo do pacote proposto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.