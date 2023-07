Líder do Placebo é investigado na Itália por ofensas a Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 9:50 Compartilhe

TURIM, 18 JUL (ANSA) – O Ministério Público de Turim, na Itália, abriu um inquérito contra o líder da banda britânica Placebo, Brian Molko, pelas ofensas contra a premiê Giorgia Meloni durante um show no país.

O vocalista e guitarrista é suspeito de “vilipêndio das instituições”, após ter chamado a primeira-ministra da Itália de “racista e fascista” durante uma apresentação em 11 de julho, em Turim.

Meloni se manteve em silêncio sobre os ataques, mas aliados da premiê chegaram a pedir que outras cidades italianas cancelassem shows programados do Placebo, banda de rock alternativo fundada em 1994.

“As ofensas contra a primeira-ministra são gravíssimas porque ofendem não apenas Giorgia Meloni, mas todas as pessoas que a apoiam”, disse Lucio Malan, líder do partido Irmãos da Itália (FdI) no Senado. (ANSA).

