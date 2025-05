Líder do PL aciona PGR pedindo afastamento de novo ministro da Previdência

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, acionou a Procuradoria-Geral da República neste sábado, 3, pedindo a investigação e afastamento de Wolney Queiroz, que assumiu o Ministério da Previdência Social nesta sexta-feira, 2, no lugar de Carlos Lupi.

No pedido, Sóstenes alega que Wolney, que antes era secretário-executivo da pasta, foi “omisso” diante das fraudes bilionárias no INSS. Como número dois do ministério, Sóstenes especula que Wolney teria sido alertado sobre as fraudes, mas não tomou nenhuma providência.

O líder do PL alega que a omissão do agora ministro pode configurar crimes de “prevaricação, improbidade administrativa e desvio de finalidade e afronta à moralidade administrativa”.

Sóstenes afirmou no documento que a nomeação de Wolney como ministro “compromete a imparcialidade de investigações futuras e demonstra inidoneidade moral”. Procurado pela coluna, o ministro não se manifestou. O espaço continua aberto.

