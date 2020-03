Líder do Partido Democrático está curado da Covid-19

ROMA, 30 MAR (ANSA) – O secretário do Partido Democrático (PD) e governador da região do Lazio, Nicola Zingaretti, revelou nesta segunda-feira (30) que está curado do novo coronavírus (Sars-CoV-2),após permanecer 23 dias em isolamento domiciliar. Em uma publicação no Facebook, o político italiano informou que testou negativo nos seus dois últimos exames. “Passei alguns dias ruins, mas me recuperei, consegui. Antes de tudo, obrigado a todos os profissionais de saúde, àqueles que estiveram perto de mim nestes dias, começando pela minha família”, agradeceu.

Zingaretti também prestou solidariedade às vítimas que não conseguiram se recuperar e “suas famílias que sofrem neste momento dramático e, obviamente, para todos os que estão em tratamento”.

“O mundo está passando por um drama que não tem igual na história moderna e a Itália foi a primeira democracia ocidental a enfrentar essa situação com escolhas muito radicais pela primeira vez desde o período pós-guerra”, lembrou o político na mensagem.

O governador da região do Lazio ainda ressaltou que “há uma grande necessidade de unidade para superar este momento, todos precisamos de outros”.

“Agora, unidos, devemos derrotar esta fera, ajudando pessoas e famílias, apoiando negócios e imediatamente devemos começar a imaginar juntos a próxima Itália. Até breve, para continuar esta batalha e retomar a reconstrução do nosso belo país”, finalizou Zingaretti.

Segundo o último balanço da Defesa Civil, a Itália registrou 11.591 mortos e mais de 101 mil contágios desde o início da pandemia do novo coronavírus. (ANSA)