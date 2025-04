Líder do partido de Bolsonaro defende Gleisi por opinião sobre anistia

Líder do partido de Jair Bolsonaro na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) defendeu a ministra das Relações Institucionais do presidente Lula (PT), Gleisi Hoffmann, por seu posicionamento sobre o projeto de lei que tramita no Congresso para anistiar os baderneiros que invadiram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

“Se for verdadeira a informação divulgada pela GloboNews de que Ministros do STF ligaram para ‘dar pito’ na Ministra Gleisi por opinião pessoal dada em entrevista, deixo aqui o meu respeito institucional à sua prerrogativa como Ministra de Estado“, escreveu Sóstenes em seu perfil no X (antigo Twitter).

“Meu mais duro repúdio a esse comportamento autoritário e antirrepublicano. Ministro do STF não tem autoridade para repreender, pressionar ou intimidar membro do Poder Executivo“, concluiu.

Sóstenes se referiu à informação revelada pelo canal GloboNews de que os magistrados repreenderam a ministra por suas declarações a respeito da anistia. Na quinta-feira, 10, Gleisi disse que a pauta pode ser debatida “na sociedade e no Congresso”, sem “interferir na autonomia do Poder Judiciário”.

A discussão do PL da anistia esbarra em decisões do Supremo, tendo em vista que a corte condenou 497 pessoas pelo quebra-quebra em Brasília, sendo 44 delas a penas de 17 anos e meio de prisão — equiparáveis a um homicídio qualificado.

Diante das punições, a bancada bolsonarista se mexeu para anistiar os condenados via Legislativo. Além de pressões parlamentares, milhares de pessoas foram à avenida Paulista, no início de abril, em manifestação puxada por Bolsonaro pela causa.

Na quinta-feira, segundo o líder do PL, o projeto atingiu 257 assinaturas na Câmara, número suficiente para tramitar em urgência.