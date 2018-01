Líder do Parlamento indicará Puigdemont para presidente

MADRI, 22 JAN (ANSA) – O presidente do Parlamento da Catalunha, Roger Torrent, anunciou que apresentará o nome de Carles Puigdemont como novo líder da região, informou o próprio Torrent nesta segunda-feira (22). O ex-presidente da região está vivendo no exílio desde a fracassada tentativa de independência catalão, mas conta com o apoio total do bloco no Parlamento. Nas eleições do último dia 21 de dezembro, inclusive, a lista de Puigdemont foi a mais votada.

A sessão que dará posse ao novo presidente catalão ainda não foi marcada, mas deve ser realizada entre os dias 29 e 31 de janeiro.

A ideia dos independentistas é que Puigdemont governe do exílio, porém, o governo de Madri afirmou que pode intervir na região se isso ocorrer. (ANSA)