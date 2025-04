Líder do Islã sunita lamenta por Papa: ‘Ícone humanitário’

CAIRO, 21 ABR (ANSA) – O grande imã da mesquita e Universidade al-Azhar, no Egito, Ahmed el-Tayeb, principal autoridade religiosa do Islã sunita, lamentou nesta segunda-feira (21) a morte do papa Francisco, com quem manteve um diálogo inter-religioso ao longo dos últimos anos.

“Ele foi um ícone humanitário de alto nível, que não poupou esforços para defender as causas dos mais frágeis e apoiar o diálogo entre diversas religiões e culturas”, declarou El-Tayeb, que também recordou a vontade do pontífice de consolidar as relações com Al-Azhar e o mundo islâmico por meio de diversas visitas a países islâmicos.

Além disso, citou a condenação do Papa à guerra na Faixa de Gaza e à islamofobia. O egípcio e o pontífice já se reuniram pelo menos três vezes, uma delas nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2019, quando eles assinaram um documento em defesa da fraternidade humana, que prega o fim da violência em nome de Deus. (ANSA).