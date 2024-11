Líder do Hezbollah promete ‘cooperar’ com exército libanês para aplicar cessar-fogo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/11/2024 - 14:25 Para compartilhar:

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, comprometeu-se nesta sexta-feira (29) a “cooperar” com o exército libanês na implementação do acordo de cessar-fogo com Israel, que prevê a retirada das tropas israelenses e da milícia islamista do sul do Líbano.

“Haverá uma coordenação de alto nível entre a Resistência e o exército libanês para implementar os termos do acordo”, declarou Qassem em um discurso gravado, o primeiro desde a entrada em vigor da trégua na quarta-feira. “Que ninguém aposte em problemas ou conflitos” com o exército, acrescentou.

lk-at/hme/js/jvb/ic/mvv