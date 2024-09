Líder do Hezbollah afirma que Israel ‘ultrapassou todas as linhas vermelhas’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2024 - 11:50 Para compartilhar:

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou, nesta quinta-feira (19), que a organização islamista libanesa sofreu “um duro golpe e sem precedentes” com a explosão de seus aparelhos de comunicação e acusou Israel de ter ultrapassado “todas as linhas vermelhas”.

Nasralah declarou, em um discurso transmitido ao vivo, que “o inimigo queria matar pelo menos 5.000 pessoas” ao fazer explodir, por dois dias seguidos, os pagers e walkie-talkies de membros do poderoso movimento pró-iraniano.

