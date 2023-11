AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2023 - 0:09 Para compartilhar:

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse, nesta terça-feira (21), que o movimento islamista está perto de chegar a um acordo de trégua com Israel, segundo um comunicado publicado no Telegram.

“Estamos perto de alcançar um acordo para uma trégua”, declarou Haniyeh, segundo a postagem.

