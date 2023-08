Líder do Grupo Wagner divulga 1º vídeo após motim

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 22/08/2023 - 9:31 Compartilhe

Pela primeira vez desde a tentativa fracassada de motim na Rússia, o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, divulgou nesta segunda-feira (21/08) um vídeo em que afirma que sua milícia estaria tornando “mais livre” a África, onde ele supostamente se encontra.

“Estamos trabalhando. A temperatura passa dos 50 graus, bem como a gente gosta”, comenta, de uniforme de camuflagem e fuzil na mão, no clipe de cerca de cerca de 40 segundos, divulgado pelo canal Grey Zone do serviço de mensagens Telegram.

“O Grupo Wagner está realizando atividades de reconhecimento e busca. Fazendo a Rússia ainda maior em todos os continentes – e a África ainda mais livre”, diz Prigozhin, acrescentando que seus homens estariam transformando num “pesadelo” a vida dos membros do “Estado Islâmico” (EI) e da Al Qaeda.

Além disso, o oligarca russo convoca recrutas para suas tropas no vídeo: segundo a agência de notícias Reuters, o clipe inclui um número de telefone para eventuais interessados.

Motim fracassado e presença militar crescente na África

Registrado como “companhia militar particular” (forças mercenárias são tecnicamente ilegais na Rússia), desde o início da guerra de agressão do presidente Vladimir Putin contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, o Grupo Wagner lutou ao lado do Exército russo regular.

Em 23 de junho de 2023, contudo, frustrado com a liderança militar, que classificou de ineficaz, Prigozhin mobilizou suas tropas para marcharem sobre Moscou. Entretanto, em seguida a negociações, a operação foi suspensa poucas horas mais tarde.

O Kremlin prometeu ao oligarca impunidade, sob a condição de que emigrasse para Belarus. Mas no fim de julho ele reapareceu na Rússia durante a cúpula para a África em São Petersburgo, acompanhado por um representante da República Centro-Africana.

Notório por sua brutalidade, o Grupo Wagner mantém forte presença militar na África, tendo estabelecido parcerias com diversas nações, entre as quais o Mali. Além disso, o golpe de Estado de julho no Níger – em que se depôs o governo e instalou uma junta militar – suscita temores de que o país possa se aproximar mais de Moscou.

Uma organização filiada à “companhia militar particular” russa divulgou uma mensagem, aparentemente de Prigozhin, saudando o golpe no país do oeste africano como parte de uma luta contra “colonizadores”.

