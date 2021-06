Líder do governo, Ricardo Barros deve ser convidado a dar esclarecimentos na CPI

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES) comunicou à presidência da CPI da Covid que apresentará um convite ou convocação do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas-PR), para dar explicações sobre as suspeitas em torno da compra da vacina indiana Covaxin. Barros foi citado por vários senadores ao longo da sessão por responder a uma ação do Ministério Público Federal por suspeitas de ter favorecido a empresa Global Gestão em Saúde, que pertence ao mesmo grupo que intermediou a compra da Covaxin no Brasil.

“Claramente está lhe faltando coragem para dizer o nome do deputado Ricardo Barros”, disse Vieira ao deputado Luis Miranda, que foi pressionado por vários membros da comissão a revelar o nome de um parlamentar que, segundo ele, foi mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro como responsável por um “rolo” relacionado à compra da vacina indiana. “O senhor ofende a inteligência dos brasileiros e claramente joga fora uma oportunidade.”

Miranda disse novamente que não se lembra o nome do deputado em questão, e justificou que já teria contribuído o suficiente com a comissão. “Acho que cheguei no limite de complicar minha vida, mas acho que essa comissão já sabe o caminho que tem de seguir”, disse Miranda.

