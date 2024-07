Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues volta ao PT após 19 anos

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 18/07/2024 - 12:37 Para compartilhar:

O senador Randolfe Rodrigues (AP), líder do governo no Congresso Nacional, retornou ao PT após 19 anos fora da legenda. A ficha de filiação foi assinada na manhã desta quinta-feira, 18, em uma reunião no Palácio do Alvorada.

Randolfe estava sem partido desde maio do ano passado, quando deixou a Rede Sustentabilidade. O acordo com o PT já estava selado há pelo menos 10 meses, mas, segundo fontes próximas ao senador, a falta de agenda de Lula impossibilitou a assinatura antes.

Nas redes sociais, o parlamentar comemorou a volta e disse que retornou à legenda por “não esquecer de onde veio”. O ato de filiação contou com a participação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“Voltei porque aquele sonho que nasceu no meu coração de menino continua vivo. Foi aqui que vi a prática das teorias que tanto li nos livros. Voltei porque entendi que não posso esquecer de onde vim. Que aqui sou instrumento da mudança que quero para o Brasil e para o Amapá”, afirmou.

Randolfe se filiou ao PT em 1990, mas deixou a legenda em 2005, quando era deputado estadual pelo Amapá. Ele ainda foi filiado ao PSOL até 2015, antes de se transferir para a Rede Sustentabilidade.