Líder do governo e presidente da Comissão da Previdência falam em ‘celeridade’

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo (PSL-RJ), divulgou em sua conta no Twitter um vídeo no qual aparece ao lado do presidente da Comissão Especial que avalia a proposta de reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM). No vídeo, ambos aparecem otimistas com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) e falam sobre dar maior rapidez ao processo.

“Estamos iniciando um diálogo de preparação do processo de votação na Comissão Especial, tentando estabelecer procedimentos que garantam a liberdade democrática, que todos opinem, mas também que garantam certa celeridade porque o Brasil precisa dessa celeridade”, disse Ramos.

O líder do governo respondeu elogiando a liderança do deputado amazonense e falou em “construir um acordo de procedimentos para que os embates aconteçam”. Vitor Hugo ainda mencionou ter conversado nos últimos dias com o relator da PEC na Comissão Especial, Samuel Moreira (PSDB-SP), e disse que houve um diálogo entre os deputados e o presidente Jair Bolsonaro.

No fim do vídeo, Ramos explica que está no “início do diálogo” e que conversará também com parlamentares de oposição e independentes. A ideia, segundo o deputado, é “garantir a tranquilidade do andamento dos trabalhos”.