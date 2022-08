Líder do Brasileirão, Palmeiras anuncia 36,9 mil ingressos vendidos para duelo com o Goiás

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 15:55 Compartilhe

Na manhã da última sexta-feira, o Palmeiras deu início à venda geral dos ingressos para o duelo com o Goiás, que acontece já neste domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão-2022. De acordo com a última atualização divulgada pelo clube, às 13h10 desta quinta, 36,9 mil entradas já foram vendidas.

A partida contará com preços de ingressos menores do que a anterior. Além disso, para o duelo o Alviverde terá novamente o Setor Família para os sócios-torcedores Avanti, oferecendo o benefício da gratuidade para crianças de 0 a 5 anos no setor Gol Sul do estádio.

Os ingressos para este jogo têm preço mínimo de R$ 90 e podem ser adquiridos pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.

Caso ainda haja disponibilidade, a venda física no Allianz Parque acontecerá nos dias 5 e 6 de agosto, das 12h às 19h, nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 7, data da partida, também se ainda tiver entradas disponíveis, os palmeirenses poderão adquirir os seus ingressos nas bilheterias dos portões A (Rua Palestra Italia), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo da partida.

Associados e donos de cadeiras cativas terão à disposição o setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social, para adquirir as entradas. O atendimento acontecerá nos mesmos dias e horários.

Confira os preços dos ingressos:



Gol Norte – R$ 90

Superior Norte e Sul – R$ 100

Superior Leste e Oeste – R$ 110

Gol Sul – R$ 120

Central Leste – R$ 140

Central Oeste – R$ 160

