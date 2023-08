Líder do Brasileirão, Botafogo tenta avançar na Sul-Americana; Goiás busca um milagre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 7:30 Compartilhe

Sensação e líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo busca uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana no duelo com o Guaraní, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Ainda nesta quarta-feira, o Goiás busca um milagre após perder do Estudiantes, na Argentina, por 3 a 0. Estes dois jogos começam às 19 horas.

No Engenhão, o Botafogo largou na frente, ao vencer o Guaraní por 2 a 1. No embate de volta, precisa apenas de um empate para carimbar sua classificação à próxima fase. Se perder por um gol, a vaga será definida nos pênaltis. O time paraguaio joga por uma vitória por dois gols de diferença.

O técnico Bruno Lages, no entanto, terá um grande problema. O atacante Tiquinho Soares, principal destaque do time na temporada, sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo e ficará afastado por cinco semanas.

A partida frente ao Guaraní mostrará como o Botafogo irá se comportar sem seu principal jogador, já que, além da Sul-Americana, precisa focar no Brasileirão, competição no qual é líder disparado.

Enquanto isso, o Goiás decidirá sua vida dentro do Serra Dourada. O time esmeraldino precisará de um milagre, pois perdeu, na Argentina, por 3 a 0. Com isso, terá que vencer por quatro gols de diferença para seguir em frente.

O técnico Armando Evangelista, que não terá Bruno Santos, expulso, afirmou que terá que correr riscos para deixar o Goiás vivo. “Teremos que correr alguns riscos, é óbvio. Sabemos que teremos que subir algumas linhas. Confirmamos que o Estudiantes é um time que tem elementos que causam muitos problemas. Mas não temos nada a perder, temos tudo a ganhar.”

