Líder do Brasileirão, Botafogo busca na Argentina a vaga na semifinal da Sul-Americana

Em busca de uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, o Botafogo, líder isolado do Brasileirão, enfrenta o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Florencio Sola, em Lomas de Zamora, na Argentina. No jogo de ida, no Engenhão, ficaram no empate por 1 a 1. Com o empate no Rio, quem vencer vai seguir em frente. Um novo emapte vai levar a definição para os pênaltis.

No embarque da delegação, na terça à tarde, o ônibus que seguia até o Aeroporto Internacional do Galeão acabou sendo apedrejado por um grupo de torcedores do Fluminense, que tinha ido se despedir da delegação do time, que vai enfrentar o Olimpia, no Paraguai. O incidente aconteceu na Avenida 20 de Janeiro, por volta das 15h15, quinze minutos depois do Fluminense pegar seu voo.

Apenas um vidro quebrou, estilhaçando a janela onde estava sentado o centroavante Carlos Alberto, que não se feriu. Além dos xingamentos, os torcedores atiraram também copos de cerveja no veículo. Tudo não passou de um susto, sem maiores consequências.

À parte disso, o Botafogo não esconde que a sua prioridade é o Brasileirão, mas quer ir o mais longe possível no torneio continental. O time alvinegro está invicto fora de casa. A exemplo do que já fez no primeiro jogo, o técnico Bruno Lage mandará a campo um time misto. O meia Eduardo e o atacante Victor Sá sequer viajaram. Por outro lado, o lateral Fernando Marçal retornou após se recuperar de lesão.

A expectativa é que entre em campo com alguns jogadores considerados titulares, diferente do que fez na semana passada, quando apenas três jogadores iniciaram o jogo: Hugo, Gabriel Pires e Victor Sá. “Temos agora uma perspectiva de qual será a melhor forma de apresentar sempre uma equipe competente e que não tenhamos jogadores em risco. Por isso repito sobre a avaliação. Vamos encarar nosso adversário com o que temos de melhor”, disse Bruno Lage, um discurso que não agrada os torcedores. O técnico recebeu muitas críticas por ‘abrir mão’ da sul-americana.

Na Argentina, o Defensa y Justicia está com 100% de aproveitamento na Sul-Americana, inclusive eliminou o Emelec-EQU para chegar nas quartas de final.

O técnico Julio Vaccari deve repetir a escalação do jogo passado. No entanto, existe a possibilidade de algumas mudanças no setor ofensivo. Não seria uma surpresa se Lucas Pratto ou Bogarín estiverem entre os titulares.

“Sempre imaginei ser competitivo, tanto eu quanto os jogadores. Não importa qual seja a competição. Não há outra maneira senão continuar trabalhando. Muito trabalho e resiliência. O Botafogo é uma grande equipe, mas podemos sair com o resultado positivo”, destacou Julio Vaccari.

