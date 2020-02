Líder democrata Nancy Pelosi aparece rasgando o que seria discurso de Trump no Congresso

Ao fim do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre Estado da União no Congresso dos Estados Unidos, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, rasgou o que seria uma cópia do pronunciamento do dirigente republicano.

Esta cena foi o desfecho de um clima nada amistoso que começou assim que Trump chegou ao púlpito da Câmara, quando ele quebrou o protocolo ao cumprimentar apenas o vice-presidente do país, Mike Pence, e ignorou a democrata, que havia lhe estendido a mão.

Responsável pela abertura do processo de impeachment de Trump, Pelosi ficou sentada atrás do chefe de Estado durante todo o tradicional pronunciamento anual, ao qual acompanhou franzindo a testa e rindo de forma incrédula durante vários trechos.

Imediatamente ao fim da fala do republicano, enquanto ele era aplaudido, Pelosi se levantou e rasgou diante de todos o que seria uma cópia do discurso.

Ao ser perguntada por um repórter sobre a razão do gesto, Pelosi respondeu: “Porque era a coisa mais cordial a se fazer, considerando as alternativas”.

Logo depois, a Pelosi postou no Twitter uma foto do momento em que foi ignorada por Trump enquanto estendia a mão para cumprimentá-lo.

“Os democratas nunca deixarão de estender a mão da amizade para fazer o trabalho #ForThePeople (“pelas pessoas”). Vamos trabalhar para encontrar um campo comum onde for possível, mas permaneceremos firmes onde não for”, descreve o texto que acompanha a foto na publicação na rede social.