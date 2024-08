Líder de cartel voou aos EUA com filho de El Chapo ‘contra sua vontade’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2024 - 20:55 Para compartilhar:

O traficante de drogas mexicano Ismael “Mayo” Zambada foi detido nos Estados Unidos após voar para o país “contra sua vontade” junto com um filho de seu ex-parceiro, Joaquín “El Chapo” Guzmán, disse nesta sexta-feira (9) o embaixador americano no México, Ken Salazar.

Joaquín Guzmán López “se entregou voluntariamente”, enquanto Zambada foi levado “contra sua vontade”, afirmou Salazar em uma coletiva de imprensa, duas semanas depois que os dois chefões do tráfico chegaram em um avião particular a um aeroporto do Novo México, nos Estados Unidos.

