Líder de assistências do Gauchão, Gedeílson celebra boa fase com a camisa do Ypiranga Lateral já deu três passes para gol e vem sendo importante para seu time no Estadual

Com passagens por América-MG e RB Bragantino, o lateral-direito Gedeílson é um dos destaques do Campeonato Gaúcho até o momento. Capitão do Ypiranga, dono da segunda melhor campanha da competição, o atleta é um dos líderes de assistências do torneio, com três passes decisivos. O carioca fala sobre a sua fase neste início de temporada.

– Estou bastante satisfeito com o momento que passo. Ser o jogador que mais deu passes para gol no torneio me deixa muito orgulhoso do trabalho que venho realizando. Sinto que vivo o meu auge técnico e físico. Não tenho dúvidas que seguirei contribuindo para o sucesso do Ypiranga na temporada – declarou.

O Ypiranga enfrenta no próximo domingo a equipe do Guarany, lanterna do campeonato. Com uma vitória e um tropeço do Grêmio contra o rival Internacional, o time de Gedeílson voltaria à primeira colocação. O defensor relativiza a importância de liderar a competição neste momento.

– Nossa meta é vencer os três adversários que nos restam na primeira fase. Se isso bastar para que encerremos no primeiro lugar, ficaremos satisfeitos, mas o foco é exclusivamente nos nossos jogos – definiu.

